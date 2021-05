La spazzatura spaziale sta bloccando la nostra visione delle stelle

La spazzatura è sicuramente un grande problema sulla Terra: per la terraferma, per il mare e, adesso, perfino per lo spazio. Il cielo notturno sta diventando sempre più pieno di satelliti e spazzatura spaziale, rappresentando una minaccia significativa per le nostre osservazioni del cosmo.

Ci sono, infatti, 9.300 tonnellate di oggetti spaziali in orbita attorno alla Terra che aumentano del 10% la luminosità del cielo notturno. Ovviamente un aumento del genere rende sempre più difficile per gli astronomi effettuare misurazioni accurate dell'Universo, aumentando la probabilità di mancare del tutto alcune scoperte significative.

Secondo i ricercatori, i satelliti e la spazzatura spaziale rovinano le immagini astronomiche disperdendo la luce solare riflessa, producendo delle strisce luminose che rendono indistinguibili gli oggetti di interesse astrofisico. Nel complesso, quindi, tutto questo rende ancora più difficile per gli astronomi osservare il cielo.

"A differenza dell'inquinamento luminoso da terra, questo tipo di luce artificiale nel cielo notturno può essere visto su gran parte della superficie terrestre", afferma il coautore dello studio John Barentine, direttore delle politiche pubbliche per l'International Dark-Sky Association. "Gli astronomi costruiscono osservatori lontani dalle luci della città per cercare cieli bui, ma questa forma di inquinamento luminoso ha una portata geografica molto più ampia".

Siamo solo all'inizio: in futuro il cielo diventerà ancora più luminoso a causa delle "mega costellazioni" di satelliti commerciali che mirano a fornire l'accesso a Internet globale. Ci sono almeno 12 aziende (Amazon, SpaceX e OneWeb) che hanno intenzione di lanciare costellazioni di migliaia di satelliti.

Insomma, sicuramente si devono prendere delle precauzioni e gli scienziati con il loro articolo - pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society - stanno cercando di avvisarci prima che sia troppo tardi.