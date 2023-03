La spazzatura spaziale è un problema: Potremmo non vedere più le stelle

Secondo quanto riportato in un recente articolo pubblicato su "Nature Astronomy", l'aumento sempre crescente di satelliti e di spazzatura spaziale potrebbe rendere i cieli notturni molto più difficili da osservare, ostacolando quindi il lavoro degli astronomi e nascondendo le stelle anche alla nostra vista di appassionati.

Il cielo notturno sta cambiando. È un dato di fatto. Non solo a causa dell'inquinamento luminoso terrestre che continua ad aumentare rapidamente, ma anche a causa del sempre maggior numero di satelliti e detriti spaziali che affollano l'orbita attorno alla Terra, con un notevole impatto sul meraviglioso cielo stellato che, da tempo immemore, gli esseri umani di tutto il mondo hanno guardato con meraviglia.

D'altronde, il numero di satelliti in orbita sta crescendo rapidamente. Dal 2019, infatti, il numero di satelliti funzionanti è più che raddoppiato, raggiungendo quota 7.600 unità. Un incremento dovuto principalmente al lancio di grandi gruppi di satelliti da parte di SpaceX e di altre società, soprattutto per fornire comunicazioni Internet ad alta velocità in tutto il mondo.

Pensate che si stima che, entro la fine di questo decennio, potrebbero esserci oltre 100.000 satelliti in orbita attorno alla Terra, con il conseguente aumento anche di eventuali (e probabili) collisioni tra loro, che inevitabilmente genereranno ulteriori detriti spaziali. Senza contare altre fonti quali la distruzione intenzionale dei satelliti a "fine vita" o durante i test di conflitto spaziale.

Ma quale sarebbe il problema concreto di una tale quantità di detriti?

Presto detto. Un numero crescente di satelliti e detriti spaziali riflette sempre più la luce solare verso il lato notturno della Terra, cambiando quasi sicuramente l'aspetto del cielo stellato e rendendo molto più difficile per gli astronomi fare ricerche.

I satelliti, infatti, appaiono come punti di luce in movimento, che appaiono come strisce sulle immagini degli astronomi. Inoltre, un altro problema a loro legato è l'aumento della luminosità diffusa del cielo notturno. Questo significa che tutti quegli oggetti che sono troppo deboli o piccoli per essere visti individualmente, come i satelliti ed i frammenti di detriti spaziali, riflettendo la luce solare hanno un effetto collettivo di rendere il cielo notturno molto meno scuro.

Purtroppo questo aumento della luminosità diffusa del cielo notturno non solo cambierà il lavoro dei professionisti, ma anche il modo in cui noi appassionati potremo godere del cielo notturno ad occhio nudo. Una trasformazione drammatica e senza precedenti. Dobbiamo già iniziare a preoccuparci?

Sapete, inoltre, che secondo uno studio pubblicato su Nature Astronomy, tra 10 anni vi sarà una probabilità del 10% di essere colpiti da un detrito spaziale?