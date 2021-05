Spazzatura spaziale? Questi satelliti fatti coi 'funghi' potrebbero essere la soluzione

Secondo gli ultimi dati più recenti, ci sono all'incirca 6.900 satelliti artificiali in orbita. Nei prossimi anni, però, la situazione è destinata ad aumentare e saranno lanciati centinaia (se non migliaia) di nuovi satelliti. Ciò crea diverse preoccupazione per i rischi di collisione e per la creazione di detriti spaziali. Ma c'è una soluzione.

Max Justice, un esperto di sicurezza informatica ed ex marine che ha lavorato per molti anni nel settore spaziale ha in mente una nuova idea per un materiale di costruzione dei satelliti: costituito da fibre di micelio. Si tratta di un materiale duro, resistente al calore e rispettoso dell'ambiente che potrebbe essere molto utile in questo settore.

In questo modo saranno risolti due problemi importanti: verranno ridotti il numero dei detriti in orbita e il numero dei materiali tossici nella nostra atmosfera. Fondamentalmente, le fibre di micelio sono un materiale multicellulare ricco di proteine ​​estratto dalla struttura della radice dei funghi che crescono in macrostrutture. Una volta essiccate, le fibre di micelio sono leggere, estremamente resistenti e hanno una resistenza alla trazione paragonabile a quella della seta.

Recentemente, per ridurre l'impatto ambientale dei satelliti una compagnia sta utilizzando il legno; il micelio in questo caso è molto più conveniente. "A seconda del tipo di micelio utilizzato può essere più flessibile del legno e/o più resistente, è più leggero del legno e naturalmente molto più ignifugo", ha dichiarato il dottor Takao Doi, ex astronauta dell'agenzia spaziale giapponese (JAXA) e professore di ingegneria aerospaziale presso l'Università di Kyoto.

Insomma, sicuramente si tratta di una possibilità che sarà certamente esplorata in futuro: che sia questa la chiave per la sostenibilità dello spazio? Staremo a vedere.