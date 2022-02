La spazzatura lungo le strade sta diventando un grande problema ambientale

Che tu abbia fatto un giro in campagna recentemente, o magari in qualche zona della tua città o paese, avrai sicuramente notato qualcosa di (quasi) onnipresente: la spazzatura lungo la strada. La questione è diventata seria e fa parte di un problema crescente che sta iniziando a incidere pesantemente sull'ambiente.

Sono tanti i fattori che hanno peggiorato questo grave problema nel corso degli anni, e solo negli Stati Uniti ogni anno vengono spesi circa 11,5 miliardi di dollari per rimuovere ogni tipo di spazzatura dalle strade. In Svezia, ad esempio, i funzionari del governo stanno iniziando ad utilizzare i corvi per raccogliere i mozziconi di sigarette.

I materiali tossici - così come i componenti chimici dei mozziconi di sigaretta - possono inquinare il suolo e le falde acquifere. I rifiuti leggeri possono essere spazzati via dal vento o trasportati dal deflusso della pioggia e finire nei fiumi e nelle fognature. Recentemente, un team di ricercatori ha esaminato la spazzatura che può essere trovata nei bordi della strada.

Quasi il 60% dei materiali trovati sul ciglio della strada erano di plastica e i rifiuti più comuni erano senza dubbio i mozziconi di sigarette. Per risolvere il problema, suggeriscono gli esperti, occorre intervenire da diversi fronti, soprattutto perché si è scoperto che la spazzatura che si crea sul bordo della strada proviene entro 3 chilometri da dove è stata trovata.