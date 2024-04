Spazzolino elettrico a prezzo bomba da Lidl, che offerta nell'ultimo volantino!

Mentre c'è ancora chi cerca una risposta precisa in merito a ogni quanto cambiare lo spazzolino da denti, Lidl propone una soluzione elettrica. Infatti, è stato lanciato uno sconto interessante su uno spazzolino a batteria.

SCONTO LIDL IMPORTANTE su uno SPAZZOLINO ELETTRICO

È nella 18esima pagina del volantino settimanale valido fino al 14 aprile 2024, consultabile anche mediante il portale ufficiale di Lidl, che viene messa in evidenza la promozione in grado di interessare più di qualcuno.

Per l'occasione, infatti, viene proposto a 7,99 euro ("alla confezione") lo spazzolino da denti a batteria di nevadent. Tra le caratteristiche troviamo la presenza di un timer da 2 minuti con intervallo di 30 secondi. Lo spazzolino viene venduto insieme a un coperchio di protezione, delle batterie e quattro testine.

Non è però finita qui, dato che c'è la promozione "Acquistali assieme". Di cosa si tratta? È la stessa Lidl a indicare che, sempre fino al 14 aprile 2024, risulta possibile comprare il succitato spazzolino da denti in accoppiata con 6 testine di ricambio a soli 9,98 euro (anziché 12,98 euro, visto che le testine costerebbero, "alla confezione", 4,99 euro). Insomma, se siete alla ricerca di prodotti per l'igiene dentale, dare un'occhiata al più recente volantino di Lidl potrebbe fare al caso vostro.

Se, invece, volete approfondire promozioni su altri prodotti, fare riferimento alla scheda Volantino potrebbe fare al caso vostro.