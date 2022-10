Speciale Audio-Video Euronics: 4 smart TV LG a prezzi stracciati, anche OLED 2022

Contemporaneamente alla doppia offerta sullo smart TV Panasonic da Unieuro, ha inizio l’iniziativa promozionale Speciale Audio-Video da Euronics, valida fino al 6 novembre. All’interno del volantino si trovano, in particolar modo, 3 smart TV LG a prezzi stracciati, con tagli anche superiori al 40% rispetto al listino.

Il primo modello in ordine di prezzo è l’LG NanoCell da 50 pollici, venduto a 439 euro al posto di 799 euro, ovverosia al 45% in meno. Questo televisore ha un display compatibile con HLG e HDR10 Pro lato video, mentre sul fronte audio figura la codifica Dolby Digital. Il sistema operativo è WebOS 6.0, essendo un TV del 2021, e non manca il decoder DVB-T2.

Passa invece da 1.499 euro a 899 euro il televisore LG OLED48A16LA da 48 pollici, il cui pannello OLED Ultra HD 4K è da 48 pollici. Oltre a HLG e HDR10, in questo caso sul fronte video troviamo anche la codifica Dolby Vision IQ, mentre il comparto audio beneficia dello standard Dolby Atmos. La piattaforma smart rimane la medesima del modello precedente, trattandosi anche in questo caso di un dispositivo il cui lancio è avvenuto l’anno scorso.

Chiude l’elenco il TV LG OLED evo del 2022 con display dalla diagonale pari a 77 pollici. Questo modello è il top di gamma degli OLED dell’anno corrente, grazie al processore più potente proposto dalla società sudcoreana e alla compatibilità con tutti gli standard audio-video moderni: HLG, HDR10, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e, per il gaming, AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC, VRR e ALLM. Ovviamente, il refresh rate arriva anche a 120Hz e il tempo di risposta è di 0,1ms. Insomma, ha il meglio del meglio. Per questo il prezzo non è così accessibile, ma scende comunque da 3.799 euro a 2.659 euro.

Il pagamento di tutti e tre i televisori può essere effettuato in unica soluzione o in 3 rate senza interessi con Klarna, ma la consegna a domicilio è a pagamento.

Chiudiamo questa rassegna con altre offerte di questi giorni, dato che nelle scorse ore abbiamo visto un TV Sony Full Array LED a 400 euro in meno da Mediaworld.