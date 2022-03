Speciale Audio-Video Euronics: 5 smart TV LG e Samsung in sconto a prezzi stracciati

In occasione dello Speciale Audio-Video di Euronics valido fino al 16 marzo 2022 è possibile trovare una vasta gamma di televisori di ultima generazione in offerta, perfetti per lo switch off verso il DVB-T2. Oggi tratteremo in particolare 5 smart TV LG e Samsung a prezzi stracciati, con tagli di prezzo fino al 55% sul listino.

Si parte proprio dal modello LG OLED48C16LA offerto a meno di metà prezzo, ovverosia a 899 Euro al posto di 1.999 Euro. Si tratta di un televisore d’annata 2021 dotato di pannello OLED Ultra HD 4K da 48 pollici di diagonale e con supporto a HLG, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ lato video. Per il gaming figurano le tecnologie NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, VRR e ALLM, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo, infine, è WebOS 6.0.

In alternativa a questo modello potrete trovare la versione da 55 pollici di diagonale a 1.299 Euro anziché 1.899 Euro, ma con una promozione extra: acquistando il televisore LG OLED55C16LA online potrete aggiungere gli auricolari LG Tone Free FP5 al carrello ottenendoli completamente a costo zero, inclusi nel prezzo finale di 1.299 Euro.

Passando dunque ai televisori Samsung, a 1.199 Euro anziché 1.799 Euro potrete acquistare il TV Samsung Neo QLED QE55QN85A con schermo Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 100Hz. Il sistema operativo è Tizen, piattaforma proprietaria da tempo utilizzata dal colosso sudcoreano, mentre lato video troviamo il supporto a HLG e HDR. L’audio, infine, è gestito dal decoder Dolby Digital Plus.

Si passa quindi al modello Samsung Neo QLED QE55QN95A sempre con pannello Ultra HD 4K da 55 pollici ma con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, supporto a HLG e HDR10+ e sistema audio Dolby Digital Plus. Rispetto al TV precedentemente citato cambia anche il design, oltre al prezzo fissato a 1.579 Euro a partire dai 2.499 Euro di listino.

Chiude la nostra lista il televisore Samsung Neo QLED 8K QE85QN800A con display da 85 pollici di diagonale e risoluzione 8K, refresh rate pari a 100Hz, HLG, HDR10+, sistema audio Dolby Prologic e, ovviamente, come per i modelli visti sopra, compatibilità con lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo fissato da Euronics è pari a 5.699 Euro, mentre di listino costerebbe 7.499 Euro.

