Speciale CES 2022: seguiamo la conferenza ASUS su Twitch!

Ci siamo: questa sera è la volta di ASUS, che direttamente dal CES 2022 di Las Vegas presenterà le novità in arrivo nel corso del prossimo anno nelle case dei propri utenti. Per l'occasione, seguiremo in diretta il keynote a partire dalle ore 20, ovviamente sul nostro canale ufficiale Twitch.

In vostra compagnia ci sarà Alessio Ferraiuolo, responsabile della sezione Everyeye Tech, e Riccardo Arioli Ruelli, pronti a tenervi compagnia ed a commentare in italiano ed in diretta ciò che mostrerà ASUS sul palco del CES 2022, che nonostante la pandemia di Covid19 sta comunque regalando diverse novità interessanti di cui abbiamo già parlato su queste pagine.

