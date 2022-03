Speciale Festa della Donna: la storia di Madre Teresa di Calcutta

Continua il nostro Speciale sulla Festa della Donna, iniziato con la storia di Margherita Hack. Oggi vi raccontiamo i trionfi e gli oneri ottenuti da un personaggio devoto alla solidarietà: Madre Teresa di Calcutta

Madre Teresa, chiamata anche Santa Madre Teresa, nome originale di Agnes Gonxha Bojaxhiu, è la fondatrice dell’Ordine delle Missionarie della Carità, una congregazione cattolica di donne dedite alla cura dei poveri, in particolare agli indigenti dell'India. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Nobel per la Pace nel 1979.

Figlia di un droghiere di etnia albanese, si recò in Irlanda nel 1928 per unirsi alle Suore di Loreto presso l'Istituto della Beata Vergine Maria. Solo sei settimane dopo salpò per l'India, nello specifico a Calcutta, come insegnante.

Nel 1946 suor Teresa raccontò della sua esperienza di ispirazione divina, in cui apprese di doversi dedicare alla cura dei malati e dei poveri. Si trasferì, poi, definitivamente nei bassifondi in cui insegnava. Le autorità municipali, a seguito di una petizione, le diedero un ostello per pellegrini, vicino al tempio sacro di Kali, dove fondò il suo ordine nel 1948.

Nel 1950 la congrega ricevette il riconoscimento canonico da papa Pio XII e nel 1965 divenne una comunità pontificia. Nel 1952 fondò Nirmal Hriday ("Luogo per i puri di cuore"), una casa di cura dove i malati terminali potessero morire con dignità. Numerosi sono i centri al servizio dei ciechi, degli anziani e dei disabili fondati dal suo ordine. Sotto la guida di Madre Teresa, le Missionarie della Carità costruirono un lebbrosario, chiamato Shanti Nagar ("Città della Pace"), vicino ad Asansol, in India.

Nel 1962 il governo indiano ha conferito a Madre Teresa il Padma Shri, una delle sue più alte onorificenze civili, per i suoi servizi al popolo indiano. Fu convocata a Roma nel 1968 per fondare lì una casa, composta principalmente da suore indiane. In riconoscimento del suo apostolato, fu beatificata il 6 gennaio 1971 da Papa Paolo. Nel 1979 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace per il suo lavoro umanitario e l'anno successivo il governo indiano le ha conferito il Bharat Ratna, la più alta onorificenza civile del Paese.

