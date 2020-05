Speciale HDMI 2.1, la replica della puntata tech con Alessio e Todd

La "febbre da next-gen" sta salendo vertiginosamente dopo gli ultimi annunci, come la tech demo dell'Unreal Engine 5, che ha dato un assaggio delle potenzialità di PlayStation 5. Di cosa si poteva mai parlare, dunque, durante l'ultima puntata del Q&A Tech? Ovviamente di televisori "pronti per la next-gen".

I protagonisti della puntata del 22 maggio 2020 sono stati, come di consueto, Alessio Ferraiuolo (responsabile sezione Tech di Everyeye.it) e Tommaso "Todd" Montagnoli. I due hanno conversato con le solite modalità, accogliendo anche le domande della chat. L'argomento principale è stato lo standard HDMI 2.1, un tema "caldo" in vista dell'arrivo delle console "next-gen".

Vi ricordiamo che queste live streaming possono essere seguite tramite il nostro canale Twitch. Vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica ogni volta che iniziamo una trasmissione. Inoltre, la registrazione è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante le prossime dirette. Ad esempio, registrandovi potrete porre domande ad Alessio e Todd.

Per chi non lo sapesse, ultimamente abbiamo potenziato il nostro palinsesto: potete trovare una lista dettagliata delle prossime live in programma direttamente in home page su Everyeye e potete rivedere tutte le dirette andate in onda tramite la scheda "Video" del nostro canale Twitch. Sia le repliche che le dirette si possono vedere in modo totalmente gratuito.