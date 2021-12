Speciale Honor oggi 13 Dicembre su Twitch: passato, presente e futuro del brand

Questo pomeriggio, a partire dalle ore 14, vi terremo compagnia sul canale ufficiale Twitch di Everyeye per parlare di Honor, il brand che di recente ha portato in Italia il nuovo Honor 50 con i Google Mobile Services (qui trovate la nostra recensione di Honor 50).

In nostra compagnia, dagli studi di Milano, ci sarà il responsabile della sezione tech di Everyeye Alessio Ferraiuolo, che sarà accompagnato da Anya Nikoloska Zelenkov (marketing & communication director di Honor Italia) e Stefano Grianti (VP of Sales di Honor).

Insieme, trascorreremo un'ora per parlare del passato, il presente e le strategie future che ha intenzione di attuare Honor.

Come sempre, rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi al canale ufficiale Twitch di Everyeye per non perdervi nemmeno un minuto della nostra programmazione e restare sempre aggiornati.