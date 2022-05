Speciale Informatica Euronics, 3 computer portatili Lenovo da non perdere

State cercando un nuovo computer portatile per un utilizzo semplice quotidiano o per scuola e università? Da Euronics potrete trovare i modelli perfetti per voi dato che, oltre al lancio degli Sconti Con i Fiocchi, la catena ha all’attivo lo Speciale Informatica da cui riprenderemo 3 laptop Lenovo in offerta.

Procedendo in ordine di prezzo, troviamo innanzitutto il computer Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 scontato da 529 Euro a 399 Euro, per un risparmio del 25%. Questo laptop è dotato del processore Intel Core i3-1005G1 dalla frequenza base pari a 1,2 GHz, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 espandibile a 16 GB, SSD da 256 GB e mentre la chip grafico integrato Intel Graphics. Il display, dunque, è un LCD Full HD (1920 x 1080) da 15,6 pollici di diagonale.

Segue a 549 Euro anziché 749 Euro il computer portatile Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 con CPU Intel Core i5-1135G7 da 4,2 GHz di frequenza Turbo, chip grafico Intel Iris Xe, SSD da 512 GB e sempre 8 GB di RAM. Conclude il tutto il display Full HD da 15,6 pollici, mentre il sistema operativo resta sempre Windows 10.

In alternativa, coloro che desiderano più potenza sotto la scocca possono puntare lo sguardo sul Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 dotato del processore Intel Core i7-1165G7 quad-core a 4,7 GHz massimo, anch’esso con 8 GB di RAM e 512 GB di archiviazione SSD. Il display rimane ancora una volta lo stesso, ovvero un LED Full HD da 15,6 pollici di diagonale. Il prezzo, per questo modello, scende da 949 Euro a 649 Euro.

Si segnala, infine, che questi tre computer portatili resteranno disponibili a tali prezzi fino all’11 maggio prossimo.

