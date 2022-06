Speciale No IVA Unieuro, i migliori TV OLED 4K in offerta a metà prezzo

Parallelamente alle offerte pazze su TV LG OLED da Euronics, valide fino al 6 luglio prossimo, da Unieuro grazie allo speciale No IVA sui televisori potrete accedere a 5 smart TV OLED 4K a metà prezzo per ancora qualche giorno. Scopriamo assieme tali modelli, con prezzi a partire da 650 Euro circa.

Il TV OLED più economico è proposto per l’esattezza a 655,60 Euro al posto di 1.199 Euro e si tratta dell’Hisense 55A8G, modello con pannello Ultra HD 4K da 55 pollici compatibile con le tecnologie HLG, HDR10+ e Dolby Vision sul fronte video, mentre lato audio troviamo la decodifica Dolby Atmos. Questo modello del 2021 ha il sistema operativo VIDAA U installato con applicazioni disponibili di default come Netflix, DAZN, YouTube e Amazon Prime Video. Non può mancare, ovviamente, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

In alternativa potete trovare il modello LG OLED48A16LA venduto a 737,56 Euro anziché 1.499 Euro. In questo caso il pannello OLED Ultra HD 4K raggiunge la diagonale di 48 pollici e supporta le tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Atmos per video e audio. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria WebOS 6.0.

Segue quindi il televisore Panasonic TX-48JZ1000E proposto dalla catena di distribuzione italiana a 737,56 Euro al posto di 1.399 Euro. Nonostante il prezzo sia lo stesso del modello precedentemente citato, ci sono delle differenze chiave: ad esempio, tra le tecnologie video supportate troviamo anche lo standard Dolby Vision IQ e AMD FreeSync per il gaming, mentre il sistema operativo è myHomeScreen 6.0. Altrimenti, il pannello resta un OLED 4K da 48 pollici. Se preferite però una soluzione più grande, trovate la versione da 65 pollici a 1.228,58 Euro al posto di 2.299 Euro.

Chiudiamo la lista con lo sconto del 51% sul Philips 55OLED806/12, il quale passa da 1.699 Euro a 818,78 Euro. Questo televisore ha un display OLED 4K da 55 pollici, sistema operativo Android, supporto lato video a HLG, HDR10+ e Dolby Vision, audio Dolby Atmos e, come per tutti i TV, la compatibilità con il DVB-T2.

Ricordiamo che il taglio dell’IVA su TV OLED da Unieuro resterà valido fino alle 23:59 di oggi, 30 giugno 2022.