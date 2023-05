Speciale Telefonia Euronics: sconti fino al 30% su tanti smartphone, fino al 7 Giugno

Sarà attivo fino al 7 Giugno 2023 lo Speciale Telefonia di Euronics ,che propone una serie di sconti fino al 30% su un’ampia gamma di smartphone. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti.

Il Samsung Galaxy A23 5G è disponibile a 259 Euro, il 25% in meno rispetto ai 349 Euro di listino. Honor Magic 5 Lite invece passa a 349,90 Euro, il 10% in meno dai 399,99 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda gli smartphone Motorola, invece, segnaliamo il Moto G23 a 199,90 Euro, che si traduce in un risparmio del 23% dai 259,90 Euro di listino, mentre il Motorola Edge 30 Neo viene proposto a 299,90 Euro, appunto il 30% in meno rispetto ai 429,90 Euro di listino.

Lo Xiaomi Redmi 12C invece passa a 179,90 Euro, mentre il Redmi Note 12 può essere portato a casa a 279,90 Euro: in questo caso il risparmio netto è del 6% se si tiene conto che di listino costa 299,90 Euro.

Tra gli Oppo, segnaliamo la promozione su Oppo A17 che passa a 159,90 Euro, il 20% in meno rispetto ai 199,90 Euro di listino: lo smartphone è disponibile in varie colorazioni e rientra anche tra le promozione degli Star Days.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.