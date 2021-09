Speciale Xiaomi 11T sul canale Twitch di Everyeye: appuntamento domani!

Abbiamo il piacere di comunicare che domani 28 Settembre 2021, sul canale ufficiale Twitch di Everyeye, avremo ospite Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, che parlerà con noi (ed ovviamente con voi) della nuova gamma Xiaomi 11T.

L'appuntamento è alle 13: la live durerà un'ora ed affronterà tutte le tematiche collegate alla nuova lineup Xiaomi 11T che è stata svelata qualche giorno fa ed è composta dai nuovi Xiaomi 11T 5G e Xiaomi 11T Pro 5G.

Per coloro che sono interessati all'acquisto, abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di Xiaomi 11T Pro, a cura del nostro Andrea Zanettin.

Sullo Xiaomi 11T Pro troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 888 ed una tripla fotocamera da 108 megapixel di livello professionale, al servizio di un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate di 120Hz. Lo schermo ha ottenuto la certificazione DisplayMate A+, che mostreremo durante la diretta.

