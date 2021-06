Una specie aliena potrebbe facilmente conquistare la Via Lattea, secondo simulazione

Secondo un nuovo studio riportato sulla rivista Research Notes dell'American Astronomical Society, una specie aliena relativamente avanzata potrebbe facilmente conquistare una galassia come la nostra (la Via Lattea) in tempi "brevi"... almeno per quanto riguardano i termini cosmici.

Con astronavi non molto più veloci delle nostre sonde interplanetarie più avanzate, queste ipotetiche civiltà impiegherebbero all'incirca 1 miliardo di anni per conquistare la nostra galassia. Potrebbe sembrare un tempo incredibilmente lungo (e lo è) ma c'è da considerare che per la simulazione non si è utilizzato alcun "trucchetto", come astronavi super veloci o metodi impossibili.

Le navi della simulazione si muovono a una velocità di circa 10 chilometri al secondo e viaggiano a meno di 10 anni luce dalla loro fonte originale. Sono i movimenti delle stelle la chiave di questa simulazione; poiché questi corpi celesti si muovono, quando la civiltà inizia a lanciare la sua navicella spaziale, con il passare del tempo, si avrà accesso a diverse stelle.

"Alla fine si raggiunge la parte centrale della galassia, dove le stelle sono in genere più vicine che nelle parti esterne, e quindi l'espansione procede molto rapidamente, ma le parti esterne della Galassia non vengono mai abitate", afferma l'autore principale della simulazione, il professor Jason Wright. Il team dietro il lavoro sta creando un'altra simulazione ancora più realistica.