Questa 'specie aliena' è una delle falene più grandi del mondo ed è stata trovata in USA

Negli Stati Uniti, per la prima volta, è stata ufficialmente segnalata una delle falene più grandi del mondo. Si tratta di una creatura dalle dimensioni importanti, che generalmente si trova nelle foreste tropicali dell'Asia e gli entomologi non hanno idea di come sia arrivata nello stato di Washington (un po' come i calabroni assassini che hanno cambiato nome).

Chiamata "Falena dell'Atlante" (Attacus atlas), l'insetto è stato inizialmente segnalato al Dipartimento dell'Agricoltura dello Stato di Washington (WSDA) da un professore dell'Università di Washington il 7 luglio. Successivamente l'esemplare è stato inviato all'Animal and Plant Health Investigation Service e il 27 luglio gli esperti hanno confermato la sua origine.

Con un'apertura alare di oltre 25 centimetri, la specie è uno dei lepidotteri più grandi del mondo. Quest'ultima è considerata un parassita a livello federale negli Stati Uniti. Ciò significa, sostanzialmente, che è illegale da avere, tenere in casa, allevare o vendere viva senza prima ottenere un permesso (quasi impossibile da avere!) dell'USDA.

Vi abbiamo già parlato delle creature invasive più pericolose per gli ecosistemi, e la falena potrebbe guadagnare rapidamente le prime posizioni di "pericolosità" creando potenzialmente un danno gigantesco al territorio. Fatte le dovute premesse, gli addetti ai lavori non sanno come sia arrivata in queste zone. "Questa è normalmente una falena tropicale. Non siamo sicuri che possa sopravvivere qui", ha dichiarato Sven Spichiger, entomologo responsabile della WSDA. "L'USDA sta raccogliendo informazioni scientifiche e tecniche per cercare una risposta."