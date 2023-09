Le specie aliene stanno per andare fuori controllo e questo è un problema

Piante, animali e insetti stranieri invadono nuovi territori a una velocità mai vista prima, distruggendo ecosistemi, causando estinzioni e costando miliardi di dollari in danni. Un recente studio condotto dal panel scientifico intergovernativo per la Convenzione delle Nazioni Unite sulla Biodiversità (IPBES) ha rivelato tutto ciò.

Con un costo annuale stimato in oltre 400 miliardi di dollari, gli esperti hanno discusso delle cosiddette "specie aliene"; dai ratti e ai serpenti marroni che sterminano specie di uccelli nel Pacifico, fino alle zanzare che espongono nuove regioni a Zika, febbre gialla e dengue. Il rapporto ha catalogato più di 37.000 specie che hanno messo radici lontano dai loro luoghi di origine.

La storia non finisce qui: il costo dei danni sta aumentando quattro volte ogni decennio, in media, dal 1970. E le prospettive future non sono incoraggianti. L'espansione economica, l'aumento della popolazione e il cambiamento climatico "aumenteranno la frequenza e l'estensione delle invasioni biologiche e gli impatti delle specie aliene invasive", conclude il rapporto.

Solo il 17% dei paesi ha leggi o regolamenti per gestire questa ondata devastante. E mentre alcune di queste invasioni sono state intenzionali, la maggior parte sono arrivate per caso, spesso trasportate dall'attività umana (vi ricordate dei calabroni assassini?). Ad esempio, le piante infestanti che hanno alimentato l'incendio mortale che ha ridotto in cenere la città hawaiana di Lahaina lo scorso mese erano state importate decenni fa per nutrire il bestiame.

Il rapporto IPBES sottolinea che ci sono essenzialmente tre linee di difesa: prevenzione, eradicazione e, in caso di fallimento, contenimento. Ma finora, gli sforzi di eradicazione sono generalmente falliti.