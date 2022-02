Questa specie di coleottero non si accoppia da milioni di anni ma sopravvive lo stesso

Una delle imprescindibili regole della natura riguarda l'accoppiamento: le creature si devono accoppiare per portare avanti la loro specie che, in caso contrario, rischiano l'estinzione. Come ben sappiamo però, solo la natura può "arginare" le regole della natura stessa, per questo questa specie sopravvive da milioni di anni senza accoppiarsi.

Un team di zoologi e biologi evoluzionisti di diverse università ha dimostrato per la prima volta - all'interno di uno studio pubblicato sulla rivista PNAS - di un acaro asessuale chiamato Oppiella nova, il cui genoma suggerisce una riproduzione puramente asessuata. Questo è chiamato "Effetto Meselson" e non era mai stato dimostrato in modo definitivo negli animali, fino ad ora. Ci sono creature che non si accoppiano, mentre altre che divorano le ali del loro partner dopo l'amplesso.

Per dimostrare che la specie è completamente asessuata, i ricercatori hanno sequenziato e analizzato le informazioni genetiche di diverse popolazioni di O. nova e della specie Oppiella subpectinata (quest'ultima è una specie sessuata, dove si accoppiano maschi e femmine). Gli esperti hanno dovuto analizzare il genoma di queste creature mediante programmi per computer appositamente realizzati.

Alla fine, però, gli esami si sono rivelati vincenti: "i nostri risultati mostrano chiaramente che O. nova si riproduce esclusivamente in modo asessuato". Ciò dimostra che, sebbene la sopravvivenza di una specie senza riproduzione sessuale sia estremamente rara, non è impossibile. Questo tipo di riproduzione è incredibilmente difficile da spiegare per i biologi evoluzionisti, ma dopo essersi accertati della cosa, adesso non vedono l'ora di scoprire come abbiano fatto a sopravvivere così a lungo.

