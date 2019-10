Specie di funghi mortali dell'Asia compare misteriosamente in Australia

In grado di avvelenare gli essere viventi al solo tocco, un raro (e mortale) fungo è stato ritrovato in un luogo in cui non dovrebbe esistere: nella periferia del Queensland, nell'estremo nord dell'Australia.

Si chiama Podostroma cornu-damae ed è stato scoperto originariamente in Cina nel 1895. Il fungo si trova prevalentemente in Asia e il solo tocco può essere letale (ne esistono tantissimi, e alcuni ancor più terrificanti per certi versi). Tra i sintomi ci sono: desquamazione della pelle, perdita di capelli e restringimento del cervelletto. Veramente terribile.

"Ho pensato 'no, non può essere trovarsi qui perché siamo in Australia' - non si trova in Australia", ha affermato all'Australian Broadcasting Corporation (ABC) Ray Palmer, l'uomo che ha trovato il fungo. Palmer fotografa funghi da oltre un decennio, ed è un grande appassionato.

Dopo averlo trovato, l'uomo è rimasto senza parole, visto che il fungo non era mai stato osservato in questi luoghi, sopratutto vicino a zone residenziali. Comunemente viene trovato sulle radici degli alberi e nel terreno; il fungo produce almeno otto composti tossici che possono essere assorbiti direttamente attraverso la pelle.

Nel corso degli anni sono stati registrati diversi decessi, e non sono conosciuti ancora cure o trattamenti definitivi per sconfiggere gli effetti maligni del corallo di fuoco (altro nome per descrivere il Podostroma).

Come è arrivato in Australia? Gli esperti non credono che si tratti di "un'invasione". Secondo l'Australian Tropical Herbarium infatti, il fungo potrebbe essere sempre esistito nel continente, ma non era stato mai trovato prima d'ora.



"Non abbiamo orde di cacciatori di funghi nell'Australia tropicale", afferma Palmer alla BBC. Negli ultimi sei mesi infatti, sono state identificate più di 20 specie precedentemente sconosciute di funghi nella terra dei canguri.



Sempre rimanendo in tema, un fungo (fortunatamente) non mortale per gli esseri umani, rischia di far scomparire uno dei frutti più amati dalle persone: la banana.