Specie ibride scoperte tra 'semi zombi' di 144 anni dopo un esperimento segreto

In un esperimento lungo quasi un secolo e mezzo, avvolto nel mistero e nel silenzio di un campus universitario, è stata fatta una scoperta botanica che sfida il tempo: una specie ibrida di pianta è emersa tra semi sepolti nel 1879.

Il botanico William Beal, con l'intento di studiare la longevità dei semi e la loro capacità di germinare dopo lunghi periodi di quiescenza, aveva interrato venti bottiglie di vetro piene di sabbia umida e semi di 23 specie diverse.

La sua curiosità era spinta dalla volontà di comprendere fino a quando i semi, rimasti inattivi nei campi agricoli, potessero rappresentare una minaccia per i coltivatori una volta riportati alla luce dall'aratro. Con il passare degli anni, l'esperimento si è trasformato in una tradizione: ogni cinque anni, poi ogni dieci e infine ogni venti, una bottiglia veniva dissotterrata per osservare il miracolo della vita che, contro ogni aspettativa, si risvegliava dal suo letargo.

Nel 2021, il sedicesimo ritrovamento ha regalato agli scienziati un risultato inaspettato: alcuni semi hanno germinato. Tra questi, un ibrido tra due specie di Verbascum, una delle quali non era stata deliberatamente inclusa nell'esperimento. Questo mix genetico, rivelato attraverso analisi del DNA, avrebbe senza dubbio stupito lo stesso Beal, che visse in un'epoca in cui il codice genetico era ancora un concetto sconosciuto.

La scoperta solleva interrogativi affascinanti sulla biologia dei semi e sulla loro incredibile resistenza (visto che possono germogliare anche nello spazio). Mentre la maggior parte delle specie ha cessato di germinare dopo qualche decennio, i semi di Verbascum continuano a sfidare le aspettative, promettendo nuove sorprese per il futuro.

Con solo quattro bottiglie rimaste, gli scienziati si interrogano sul da farsi: estendere gli intervalli tra le estrazioni per preservare la continuità di questo storico esperimento o accettare che, un giorno, anche l'ultimo dei semi cederà al passare inesorabile del tempo?