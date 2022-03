Questa specie di insetto invasiva potrebbe annientare 1,26 milioni di alberi

Secondo un nuovo studio pubblicato sul Journal of Applied Ecology, questi insetti invasivi - chiamati Agrilus planipennis e che fanno parte della famiglia degli scarabei - sono destinati ad annientare circa 1,4 milioni di alberi negli Stati Uniti nei prossimi tre decenni.

"Si spera che questi risultati possano essere un avvertimento contro il piantare una singola specie di albero in intere città, come è stato fatto con i frassini in Nord America", afferma l'ecologista computazionale Emma Hudgins, della McGill University in Canada. Queste creature, infatti, attaccano principalmente i frassini (a proposito, cosa sono le specie invasive?).

Parte del problema è la mancanza di varietà in termini di specie arboree nelle aree urbane, così come dimostrano le grandi concentrazioni di frassini nelle città degli Stati Uniti d'America. "Molte aree urbane sono dominate da una singola specie o genere di alberi, il che significa che un insetto appena arrivato per il quale quegli alberi sono un ospite può diffondersi facilmente", afferma l'ecologo Frank Koch.

Gli esperti hanno anche preso in considerazione il potenziale effetto di specie di insetti che non sono ancora arrivate negli Stati Uniti, come lo scarabeo dalle lunghe corna degli agrumi (Anoplophora chinensis). Nonostante l'avvertimento, il team dietro lo studio spera che il loro documento possa essere utili ai gestori di alberi urbani a pianificare in anticipo e prevenire questo possibile danno che potrebbe costare fino a 30 milioni di dollari all'anno.

A proposito, sapete che sulla Terra devono essere scoperte 9.000 specie di alberi?