Le specie invasive costano all'Africa 3,66 trilioni di dollari all'anno

Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista CABI Agriculture and Bioscience, le specie invasive - ovvero creature che, a causa dell'azione dell'uomo, si trovano ad abitare e colonizzare un territorio diverso da quello in cui sono nati - costano all'agricoltura africana circa 3,66 trilioni di dollari all'anno.

Stiamo parlando di 1,5 volte il prodotto interno lordo combinato di tutti i paesi africani. Le nazioni più colpite sono risultate essere la Nigeria, che perde circa 1 trilione di dollari all'anno a causa delle specie invasive, e la Repubblica Democratica del Congo, che perde all'incirca 317 miliardi di dollari ogni anno.

Le perdite economiche sono risultate superiori al PIL di 27 dei 49 paesi dello studio. La stragrande maggioranza dei costi totali (il 99,2%) dei costi totali stimati proveniva dalla rimozione delle erbe infestanti dalle colture.

"La rimozione delle erbe infestanti invasive è un lavoro in gran parte non retribuito ed è svolto principalmente da donne e bambini, riducendo la quantità di tempo che sono in grado di dedicare alle attività generatrici di reddito e di comunità o all'istruzione", afferma Rene Eschen, autore dello studio dell'istituto di ricerca CABI della Svizzera.

La specie più problematica? Sicuramente una falena nota come Phthorimaea absoluta, che colpisce le piante di pomodoro, con un costo stimato di 11,4 miliardi di dollari all'anno. Uno dei fattori che guidano le specie invasive? Il cambiamento climatico. Non ci crederete, ma tra le specie invasive rientrano anche i gatti.