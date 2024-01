Specie che si pensavano fossero perdute per sempre sono state riscoperte

Oggi parliamo della riscoperta di specie animali un tempo considerate "perdute", ovvero non avvistate per almeno un decennio. Un recente studio ha rivelato che almeno 856 specie di tetrapodi (vertebrati a quattro zampe) sono ancora considerate perdute, e il loro numero è in aumento.

La riscoperta di queste specie è fondamentale per sensibilizzare alla conservazione e creare protezioni per l'habitat necessarie.

Nel novembre del 2023, una spedizione di ricercatori dell'Università di Oxford ha fatto una scoperta straordinaria nelle foreste pluviali dell'Indonesia: una specie di echidna a becco lungo (Zaglossus attenboroughi) considerata perduta. Tale ritrovamento ha suscitato grande euforia tra i ricercatori, ma molte altre specie "perdute" rimangono nascoste, complicando gli sforzi di conservazione per salvarle.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Global Change Biology, ha compilato l'elenco più completo di specie attualmente perdute, che include 469 rettili, 285 anfibi, 53 uccelli e 49 mammiferi. La riscoperta è vitale, poiché una volta confermato lo stato di criticamente in pericolo di un animale, possono essere stanziati fondi per la sua protezione.

Gli scienziati hanno anche cercato di individuare quali specie fossero più probabili da riscoprire, considerando fattori come le caratteristiche della specie, l'ambiente e la quantità di attività umana. La riscoperta di animali come l'echidna a becco lungo di Attenborough, insieme a molti altri esempi, ci fanno capire come non si debba mai abbandonare la ricerca (ma anche vegetali, non solo animali!).