Questa specie di ragni attacca le prede sincronizzandosi in gruppi: l'affascinante video

Mentre si fa largo negli Stati Uniti l’allarme per la possibile invasione di un grande ragno giallo, in rete si è diffuso l’incredibile video di una specie di ragni immortalata in una caccia in branco. La specie “Anelosimus eximius”, infatti, vive in colonie composte anche da 1.000 singoli ragni.

Come ripreso da Science, dove potrete trovare anche il filmato in questione, questa colonia di ragni sfrutta le vibrazioni nella ragnatela (dall’estensione anche di qualche metro) generate dalla preda cascata nella trappola, in maniera tale da coordinarsi e attaccare la vittima insieme anche se si tratta di creature notevolmente più grandi dei singoli ragni.

Non esistendo un vero leader in questo branco, le Anelosimus eximius attaccano la vittima assieme con un processo sincronizzato: prima si avvicinano alla vittima, poi si fermano per programmare la mossa successiva. Come spiegato dal ricercatore Raphael Jeanson, “quando la preda cade nella ragnatela, innesca il movimento dei ragni. Dopo un po’ si fermano tutti per qualche millisecondo prima di ricominciare a muoversi”. Più silenziosa e ferma è la preda, più è difficile l’attacco coordinato. Tuttavia, più la preda vibrava, meno sincronizzati erano i ragni. Insomma, servirebbe un equilibrio ben definito di vibrazioni e “silenzio”.

