Questa specie di ragno ha che ha tre tipi di maschi ha sorpreso gli scienziati

Gli scienziati hanno scoperto una specie di aracnide che ha tre tipi diversi di maschi, una rara gerarchia conosciuta come trimorfismo. Questa specie, chiamata Forsteropsalis pureora o più comunemente "daddy longlegs", presenta una struttura sociale che ha sorpreso gli scienziati sui sistemi di accoppiamento degli animali.

In cima alla gerarchia troviamo l'alfa, grande e forte, con mascelle a forma di pinza che usa per sopraffare la competizione quando lotta per il territorio o le compagne. Segue il maschio beta, con pinze più lunghe e sottili. Infine, c'è il maschio gamma, sette volte più piccolo degli altri due.

Questi ultimi, invece di combattere per le femmine come i loro coetanei più grandi, hanno adottato una tattica di sopravvivenza basata sull'astuzia, cercando femmine indifese con cui riprodursi. In che modo si crea questa differenziazione?

Secondo un recente studio dell'Università di Auckland, se un maschio di Forsteropsalis pureora perde una gamba durante la sua giovinezza, ad esempio per sfuggire a un predatore, non può rigenerare l'arto perduto e ha 45 volte più probabilità di crescere più piccolo e debole rispetto ai suoi coetanei.

Quindi, poiché non riescono a procurarsi abbastanza cibo per il loro sviluppo, o forse perché non ha senso investire in grandi arti da combattimento quando sono già svantaggiati in termini di lotta, la biologia del loro corpo "sceglie" di farli rimanere più piccoli. Così le risorse dell'aracnide potrebbero essere investite in altre cose, come la dimensione dei testicoli, il conteggio degli spermatozoi o la resistenza aerobica, per sfruttare al meglio le opportunità di accoppiamento che ottengono.

Questa scoperta suggerisce che la teoria della selezione sessuale di Charles Darwin, che pone grande enfasi sugli ornamenti sessuali e le armi, potrebbe non essere completamente esaustiva; potrebbero esserci, infatti, altri modi per conquistare un compagno in natura. Infatti, anche i coleotteri stercorari, che Darwin usò per supportare la sua teoria della selezione sessuale oltre un secolo fa, si sono rivelati trimorfici.

Insomma, una grande scoperta che ci rivela molto sulla biologia di alcune specie!