Una nuova specie di rettile marino scoperta in Colombia: aveva denti simili a coltelli

Il Kyhytysuka sachicarum è un rettile marino esistito 130 milioni di anni fa sul nostro pianeta, che è stato ri-scoperto recentemente. La creatura, rispetto a qualsiasi altra specie di ittiosauro, aveva grandi denti simili a coltelli davvero spaventosi.

"Mentre gli altri ittiosauri avevano denti piccoli, questa nuova specie ha modificato le dimensioni e la distanza dei denti per costruire un arsenale capace di cacciare prede di grandi dimensioni", ha dichiarato il paleontologo Hans Larsson del Redpath Museum della McGill University di Montreal, in Canada. Negli anni, gli esperti hanno trovato tantissimi fossili di ittiosauro, alcuni perfino in gravidanza.

Questa specie di rettili marini si è evoluta per la prima volta durante il periodo Triassico circa 250 milioni di anni fa. Queste creature assomigliavano a dei pesci spada, con il loro muso lungo e gli occhi grandi, e la maggior parte di essi avevano mascelle ricoperte da piccoli denti conici. La specie appena identificata, invece, era probabilmente lunga almeno il doppio di un umano adulto.

I resti in questione sono stati trovati per la prima volta in Colombia negli anni '60, ma sono stati esaminati ancora più in dettaglio soltanto il 22 novembre sulla rivista Journal of Systematic Paleontology. "Abbiamo confrontato questo animale con altri ittiosauri del Giurassico e del Cretaceo e abbiamo definito un nuovo tipo di ittiosauro", ha affermato nella dichiarazione Erin Maxwell del Museo statale di storia naturale di Stoccarda, in Germania.

Il Kyhytysuka sachicarum viveva in un momento in cui il supercontinente Pangea si stava rompendo in due masse continentali, quando la Terra si stava riscaldando e il livello del mare si stava alzando.