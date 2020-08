Una specie di rospo ha invaso il Qatar: gli effetti sull'ambiente sono ancora sconosciuti

L'aspro paesaggio del Qatar ospita una popolazione in crescita di rospi comuni africani (Bufo bufo), che probabilmente utilizza i corsi d'acqua artificiali e le infrastrutture di irrigazione degli esseri umani. Si tratta di una fatto molto curioso, poiché il clima del Qatar è quasi ostile nei confronti degli anfibi.

Non ci sono, infatti, fonti naturali e permanenti di acqua dolce nel paese e non ci sono anfibi nativi presenti sul territorio. Per questo motivo Nobuyuki Yamaguchi, zoologo che oggi studia all'Università Malaysia Terengganu, iniziò ad indagare sulla presenza - sempre più costante - di queste creature in questo luogo apparentemente inospitale.

I risultati, pubblicati di recente sul Journal of Arid Environments, suggeriscono che i rospi furono probabilmente introdotti in Qatar vicino a Doha, probabilmente attraverso l'Egitto. Da allora si sono infiltrati nel deserto attraverso le reti di approvvigionamento idrico utilizzate per l'irrigazione. A differenza di molti altri anfibi, i rospi possono tollerare condizioni abbastanza secche. Le loro ghiandole parotidi possono perfino trattenere l'acqua.

Non è chiaro quale tipo di impatto avranno i rospi sulla fauna selvatica nativa del Qatar, poiché questi invasori hanno una brutta reputazione, sopratutto in Australia e Madagascar. Tuttavia, secondo Giovanni Vimercati, uno zoologo dell'Università di Friburgo in Svizzera (non coinvolto nello studio), è difficile confrontare questa situazione con i due paesi citati prima, che sono molto più ricchi di biodiversità degli habitat desertici del Qatar.

"Questo non significa che l'invasione non avrà alcun impatto", afferma lo zoologo. "Potrebbero essere serbatoi di parassiti e malattie o potranno turbare le comunità umane con i loro richiami alla riproduzione". La presenza dei rospi è anche una potenziale minaccia per i predatori selvatici e domestici (come i cani), poiché secernono veleno dalle loro ghiandole.

In futuro, lo studio di Yamaguchi si spingerà ancora più avanti, testando direttamente l'ipotesi della rete idrica.