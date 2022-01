La prima specie vegetale scoperta del 2022 ha il nome di una grande celebrità , ecco chi

La prima specie vegetale scoperta del 2022, da parte degli scienziati dei Royal Botanic Gardens di Londra, è un albero tropicale del Cameron. Questa è la prima nuova specie vegetale ad essere nominata quest'anno ed è già stata considerata in pericolo di estinzione, con appena 50 alberi avvistati per adesso.

Il nome della specie è Uvariopsis dicaprio. Potreste già aver capito a chi si riferisce il nome... proprio a Leonardo DiCaprio, che gli scienziati hanno deciso di "premiare" per il suo lavoro ambientale, in particolare per il suo aiuto nel salvare la foresta pluviale. La nuova specie di albero vive nella foresta di Ebo, una delle più grandi foreste pluviali incontaminate dell'Africa centrale (dove 30 milioni di anni fa c'è stata un'immane estinzione).

La foresta ospita comunità indigene e una vasta gamma di flora e fauna, ma il governo stava progettando di aprire l'area al disboscamento. Gli scienziati hanno inviato una lettera al governo del Camerun per esprimere la loro posizione contraria, e il loro sforzo è stato perfino supportato da DiCaprio nei suoi social network.

L'attore ha condotto una campagna per proteggere la foresta e ha diffuso una petizione. Alla fine della storia, il governo del Cameron ha revocato i suoi piani sul disboscamento della foresta (a proposito, la deforestazione potrebbe scatenare la prossima pandemia). L'attore si è sicuramente meritato il suo "premio". L'Uvariopsis dicaprio è alto circa un metro e la sua caratteristica più notevole sono i suoi fiori giallo-verdi, che si trovano sul suo tronco