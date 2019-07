Una specie di 'zecca gigante' sta terrorizzando i Paesi Bassi

Delle zecche giganti sono state avvistate nei Paesi Bassi e, contrariamente ai loro parenti più piccoli, queste sono molto più pericolose.

Una di queste zecche è stata trovata il 13 luglio a Drenthe, una provincia nella parte nord-orientale dei Paesi Bassi, secondo quanto riferito dai funzionari del National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). L'artropode, chiamato Hyalomma marginatum, non è originario del paese,

Nonostante il nome, questi parassiti misurano circa 6 millimetri di lunghezza, e quando sono piene di sangue anche 2 centimetri. Mentre le normali zecche attendono l'arrivo dell'ospite nelle vicinanze, per poi attaccarsi, l'Hyalomma marginatum sembra inseguire attivamente i loro ospiti, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

I segnali che "attivano" l'artropode sono il calore corporeo, le vibrazioni e i profumi. Questi parassiti possono identificare visivamente il loro bersaglio da una distanza di 9 metri, e una volta identificato, possono rintracciarlo per un massimo di 10 minuti e a decine di metri di distanza, afferma l'ECDC.

Una volta adulte, le zecche preferiscono nutrirsi di grandi mammiferi e uccelli, il "mezzo di trasporto" che hanno utilizzato i parassiti per arrivare in queste zone, afferma Alicja Buczek, ricercatrice presso il Dipartimento di Biologia e Parassitologia dell'Università medica di Lublino in Polonia.

I cambiamenti climatici stanno alterando gli ecosistemi e rimodellando i modelli migratori degli uccelli, consentendo alle zecche di colonizzare nuove aree geografiche, ha dichiarato Buczek.

Queste zecche sono diffuse nell'Africa settentrionale, in Asia e si trovano anche nell'Europa meridionale e orientale. L'avvistamento di questi parassiti ha sollevato preoccupazioni per la salute pubblica, poiché le zecche di Hyalomma sono vettori noti della febbre emorragica Crimea-Congo, una malattia grave che provoca febbre, dolori articolari, vomito e sanguinamento incontrollato, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC).

I test condotti sulla zecca trovata a Drenthe non hanno trovato l'agente patogeno della febbre emorragica, ma il microbo Rickettsia aeschlimannii, che causa una febbre molto invasiva ma, fortunatamente, curabile con antibiotici.