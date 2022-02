Questa specie di zecche ha una vita incredibilmente lunga e sopravvive anni senza cibo

Un nuovo studio pubblicato sul Journal of Medical Entomology ha esaminato una creatura davvero curiosa: una zecca africana (chiamata Argas brumpti) molto longeva e capace di sopravvivere a lunghi periodi di tempo senza cibo.

Questi acari sono state osservate da vicino per 45 anni dall'entomologo Julian Shepherd della Binghamton University di New York. Molte di queste creature sono sopravvissute fino a 27 anni, nettamente al di sopra della media di 2-3 anni. Cosa più incredibile, alcuni degli aracnidi sono stati in grado di sopravvivere per otto anni senza cibo.

Le scoperte incredibili non sono finite: una delle zecche femmine ha deposto le uova quattro anni dopo la morte dell'ultima zecca maschio del gruppo. Così come altre creature, la femmina è in grado di immagazzinare lo sperma maschile per un periodo di tempo molto più lungo del normale, utilizzandolo quando ne ha bisogno (sapete che molte creature muoiono dopo l'accoppiamento?).

Le osservazioni di Shepherd iniziarono nel 1976, mentre la "ricerca sulla fame" iniziò nel 1984. Le A. brumpti sono creature relativamente grandi per la loro specie, e misurano fino a 20 millimetri di lunghezza. "La longevità di queste zecche è apparentemente un record per qualsiasi specie", scrive Shepherd nello studio. "Il ritardo nella riproduzione probabilmente rappresenta la conservazione a lungo termine di spermatozoi vitali, anche apparentemente un record per qualsiasi specie di zecca".

