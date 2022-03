Spectre V2 torna a colpire le CPU: Intel e ARM colpite, come ha risposto AMD?

A maggio dello scorso anno si temeva che l'incubo Spectre potesse tornare sulle CPU. Ebbene, proprio in settimana ci sono state numerose segnalazioni, proprio sul cosiddetto Spectre V2 per chip Intel e ARM.

Proprio così, le CPU AMD, in un primo momento, non sembravano coinvolte. Eppure, recentemente, delle segnalazioni dei laboratori di ricerca di Intel hanno rilevato delle possibili vulnerabilità anche nel codice dei colleghi del team rosso. Prima di proseguire, ricordiamo che si tratta di procedure piuttosto consolidate di collaborazione tra i brand per trovare insieme soluzioni a problemi per l'intera industria e non di schermaglie per mettere in cattiva luce i prodotti altrui.

Come diretta conseguenza alle segnalazioni, AMD ha pubblicato un aggiornamento per la mitigazione, che abbraccia le famiglie di processori Ryzen dalla Serie 2000 alla Serie 5000, sia desktop che laptop. Tuttavia, il team VUSec della Vrije Universiteit di Amsterdam hanno sottolineato come la strategia di AMD potrebbe non essere sufficiente. A differenza del codice generico Retpoline, ribatte AMD, l'approccio basato su LFENCE/JMP dovrebbe mantenere al sicuro i chip prodotti dalla compagnia.

Ribadiamo come al momento i chip AMD non siano ancora coinvolti, tuttavia sembra che l'aggiornamento abbia un impatto sostanziale nelle prestazioni, come evidenziato su Phoronix, con riduzione delle stesse fino al 54%.