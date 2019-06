Una spedizione in un'antica città leggendaria ha scoperto nuove specie di animali e piante

È chiamata Città Bianca, ed è un'antichissima città nascosta nella giungla della Mosquito Coast in Honduras. Questa città, si dice essere ciò che rimane di una misteriosa civiltà che esisteva in America centrale molto prima che arrivassero gli europei.

All'interno di un'area protetta di questa regione (chiamata Città del Giaguaro), un team di scienziati ha scoperto una biodiversità incredibilmente ricca e composta da centinaia di specie animali e vegetali.

"Ciò che abbiamo scoperto è una biodiversità estremamente elevata nel contesto dell'America centrale, tra cui molte specie rare e in pericolo", ha affermato la biologa Trond Larsen della Conservation International.

Larsen, a capo del programma, ha visitato l'area della Città Bianche con altri ricercatori nel 2017, identificando oltre 180 specie di piante, quasi 250 specie di insetti, 198 specie di uccelli, dozzine di diversi tipi di pesci, rettili, mammiferi e altro ancora.

Molte di queste specie trovate sono molto rare, in via di estinzione o addirittura si pensava che fossero estinte. Come il Phylloderma stenops (della famiglia dei pipistrelli), non avvistato in Honduras da oltre 75 anni, e una specie di coleottero tigre.

Trovato anche un pesce che potrebbe essere completamente nuovo alla scienza, il Poecilia sp. Secondo il team, questa incredibile diffusione della fauna e della flora può essere attribuita principalmente a due cose: allo stato originario degli ecosistemi e alla presenza di acqua dolce e della foresta.

Purtroppo però l'area, che comprende quattro riserve protette separate e parchi nazionali, rischia di essere contaminata dalla presenza dell'uomo e dalla deforestazione illegale per l'allevamento del bestiame, afferma Larsen. Tuttavia, il governo governo honduregno si sta impegnando a proteggere e studiare l'area.

Ancora oggi non si sa quale civiltà abbia costruito la Città Bianca, e questo antico mistero è ancora oggetto di dibattito da parte degli studiosi.