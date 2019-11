Spedizione gratuita senza Prime su Amazon per i nuovi clienti per il Black Friday!

In vista del Black Friday, Amazon ha dato il via a una nuova interessante promozione che consente di ottenere la spedizione gratuita per il primo ordine a coloro che si sono appena registrati al sito di e-commerce e non possiedono una sottoscrizione ad Amazon Prime. Potrebbe trattarsi di una buona occasione per alcuni utenti.

In particolare, come potete vedere sulla pagina ufficiale della promozione su Amazon Italia, per poter usufruire dell'offerta bisogna non aver mai effettuato un ordine sul sito. Questa iniziativa può quindi essere sfruttata dai nuovi clienti, ovvero coloro che non si sono mai registrati su Amazon oppure non hanno mai comprato nulla. D'altronde, ogni anno il Black Friday attira molte persone che non hanno mai acquistato online e quindi la promozione cerca di puntare proprio a queste ultime.

L'ordine può essere di qualsiasi importo, ma come al solito sono inclusi solamente i prodotti venduti e spediti da Amazon. Sono inoltre esclusi gli ordini spediti tramite Amazon Pantry, Prime Now e Amazon Business. La promozione sarà attiva nel periodo che va dal 15 novembre 2019 alle ore 23:59 del 15 febbraio 2020. Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di leggere per bene i termini e le condizioni (si trovano in fondo alla pagina dedicata all'iniziativa).

In ogni caso, per usufruire della promozione, gli utenti idonei dovranno semplicemente aggiungere il prodotto scelto nel proprio carrello e selezionare la voce "Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine" al momento dell'acquisto.