Speedtest by Ookla, una nuova funzionalità per migliorare la qualità dello streaming video

Mentre TIM ha conquistato la corona di miglior operatore 5G in termini di velocità di connessione, la crescente offerta di servizi per lo streaming video di contenuti multimediali ha ispirato Ookla a migliorare la sua app Android con una nuova funzionalità.

Il nuovo Speedtest by Ookla su iOS consente di verificare la qualità dello streaming da diversi mesi ma oggi finalmente approda anche su Android, disponibile gratuitamente sul Google Play Store.

Se da un lato molti di noi hanno imparato, in tempi di pandemia, a fare i conti con Upload, Download e Ping, l'interpretazione di tali valori non consente proprio a tutti di ottenere le risposte che stavano ricercando.

Il nuovo Video Testing Tool si pone come obiettivo quello di analizzare le condizioni della rete e il dispositivo in uso per valutare quali sono le potenzialità di streaming del dispositivo, restituendo informazioni sulla risoluzione massima supportata dal nostro ambiente.

Un brevissimo test, in cui viene eseguito un contenuto a schermo, a risoluzione crescente, al termine del quale il dispositivo saggerà le nostre possibilità restituendo un risultato univoco. Un buon modo per non perdersi in megabit e millisecondi, quando il nostro unico obiettivo era quello di capire perché il video ci mette così tanto a caricare.

Mentre scriviamo, i lavori per l'eliminazione del divario digitale continuano a spron battuto. Se volete scoprire lo stato dei lavori per l'installazione della Fibra FTTH nella vostra città, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra breve guida allo strumento gratuito di Open Fiber.