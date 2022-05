Spegnimento 3G TIM: come verificare i comuni coinvolti a maggio 2022

TIM lo scorso gennaio ha avvisato i suoi clienti dello spegnimento della rete 3G in Italia, avviato poi nel mese di aprile 2022 appena conclusosi. Vediamo quindi come fare per prepararsi alla disattivazione della rete mobile di terza generazione nel proprio comune.

Nel corso di maggio 2022 saranno, come segnalato da MondoMobileWeb, ben 2.862 i comuni della penisola che perderanno l’accesso al 3G di TIM: in seguito allo switch off per i primi 1.594 del mese scorso, nelle prossime settimane assisteremo dunque a un’altra ondata di disattivazioni in tutta Italia.

Per verificare i piani di spegnimento, aggiornati al 26 gennaio 2022, è sufficiente recarsi sul sito dedicato TIM e selezionare la propria regione, per poi cliccare su “Scarica la lista”. A questo punto il browser da voi utilizzato vi scaricherà o aprirà direttamente un file PDF per visualizzare la tabella regionale dei comuni, con annessa provincia di appartenenza, e il mese corrispondente durante il quale si assisterà allo spegnimento della rete 3G.

Ricordiamo che questa mossa pensata da TIM servirà allo sviluppo delle più performanti reti 4G e 5G; tuttavia, coloro che sono in possesso di dispositivi esclusivamente 3G o 4G non VoLTE potranno comunque effettuare chiamate e inviare SMS grazie alla rete 2G ancora attiva, ma la connessione Internet non sarà performante. Coloro che sono in possesso di smartphone 4G VoLTE, invece, sfrutteranno la rete 2G per SMS e telefonate, mentre la navigazione Internet avverrà con le velocità del 4G.

Rimanendo presso lo stesso operatore, ricordiamo che ci sono rimodulazioni TIM in arrivo dal 30 maggio 2022.