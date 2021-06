Allarme in Iran: la centrale nucleare è stata spenta per un'emergenza

Un funzionario della compagnia elettrica statale Tavanir, ha comunicato la chiusura per alcuni giorni, in via preventiva, dell'impianto energetico nucleare di Bushehr, l'unico nel paese, senza però approfondire le cause del blocco.

Questa è la prima volta che l'Iran segnala un arresto di emergenza dell'impianto sito nella città portuale di meridionale dello stato, messo in funzione nel lontano 2011 con l'aiuto della Russia. A cui l'Iran è anche tenuto ad inviare le barre di combustibile esaurito dal reattore, come misura di non proliferazione nucleare.

Nei giorni passati, i canali ufficiali dell'impianto avevano rilasciato dichiarazione secondo cui la centrale fosse in riparazione, senza però fornire ulteriori dettagli in merito, alimentando così preoccupazione e supposizioni su cosa realmente stesse accadendo.

Già mesi fa, il funzionario nucleare Mahmoud Jafari aveva affermato che l'impianto avrebbe smesso di funzionare presto poiché l'Iran non sarebbe più stato in grado di procurarsi parti ed attrezzature dalla Russia a causa delle sanzioni bancarie imposte dagli Stati Uniti dal 2018.

Bushehr, la cui costruzione risale già al 1970, è infatti una centrale alimentata con l'uranio prodotto dalla Federazione Russa, non in Iran, ed è inoltre monitorata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite, che pur essendo a conoscenza dei rapporti recenti sulla struttura, non ha voluto commentare a riguardo.

Da sottolineare inoltre come l'impianto si trovi vicino a linee di faglia attive, e pur essendo stato costruito per resistere a potenti terremoti, è stato comunque soggetto, in passato, a scosse significative.