Quanto sta spendendo la NASA per ritornare sulla Luna nel 2024?

L'Agenzia spaziale americana ha intenzione di ritornare sulla Luna entro il 2024, lo sappiamo. Quanto costerà l'intera operazione? La NASA ha recentemente svelato il suo piano per riportare gli astronauti sul satellite nel 2024, stimando il costo per rispettare le scadenze in 28 miliardi di dollari.

Jim Bridenstine ha notato che i "rischi politici" sono spesso la più grande minaccia per il lavoro della NASA, specialmente prima di elezioni così cruciali. Il Congresso, infatti, affronterà le elezioni il 3 novembre e dovrà firmare il finanziamento di un progetto che è stato fissato dal presidente Donald Trump come una priorità assoluta.

I 28 miliardi di dollari, per intenderci, coprirebbero gli anni di bilancio del 2021-25. Di questi, 16 miliardi sarebbero stati spesi per il modulo di atterraggio lunare. Se il Congresso approverà il primo "round" di 3.2 miliardi di dollari entro Natale, "siamo ancora sulla buona strada per uno sbarco sulla luna nel 2024", secondo l'amministratore della NASA.

C'erano dubbi sul luogo di sbarco della missione, ma Bridenstine ha confermato: "per essere chiari, andremo al Polo Sud". Il primo volo, Artemis I, è previsto per novembre del 2021 e sarà senza pilota: il nuovo razzo gigante dell'agenzia SLS, attualmente in fase di test, decollerà per la prima volta con la capsula Orion.

Nel 2023, la missione Artemis II porterà gli astronauti intorno alla Luna, ma non atterrerà. Sarà Artemis III, l'equivalente dell'Apollo 11 del 1969, a farlo. Qui, gli astronauti resteranno sul nostro satellite per una settimana e ci saranno da due a cinque "attività extraveicolari".