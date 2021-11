Quanto spenderanno gli italiani per i regali di Natale 2021?

Giunti al termine ufficiale delle offerte del Black Friday 2021, è arrivato il momento di tirare le somme su quanto hanno speso gli italiani per i regali da mettere sotto l'albero e soprattutto su quanto spenderà chi non ha approfittato delle incredibili offerte della Black Week.

Ce lo rivela un'indagine di mercato condotta da Younited, che ci svela come più del 40% degli italiani spenderà tra i 200 e i 500 euro per le festività natalizie, su un campione di 1100 persone.

A tenere banco sembrano esserci vestiti, prodotti alimentari e cosmesi, ma non mancano le sorprese. Nei primi cinque posti di questa particolare classifica tornano, infatti, i libri. Oltre il 22% degli intervistati, invece, afferma che spenderà tra i 500 e i 1000 euro, mentre circa il 25% sotto i 200 euro. In netta minoranza, sotto il 10%, chi pensa di spendere più di 1000 euro.

Questa famigerata classifica vede sul podio proprio vestiti, alimentari e profumi. Al quarto posto i libri con il 28% e a seguire TV ed elettrodomestici, con il 17,2% delle preferenze. In minore misura ma pur sempre degni di menzione, in ordine decrescente troviamo gioielli, accessori, smartphone, PC e videogiochi.

Come accennato in apertura, molti connazionali si sono portati avanti con i regali approfittando delle offerte della settimana appena conclusa. Proprio a questo proposito avevamo già riportato quale sarebbe stato il budget degli italiani al Black Friday 2021 e lo studio di Younited conferma che ben il 23,1% del campione ha provveduto in anticipi approfittando di queste promozioni.

Tanti anche coloro che troveranno un'agevolazione nei prestiti, con il 24,6% degli intervistati pensa che valuterà concretamente questa opportunità per il Natale 2021.

Patrizio Sanese, Marketing Senior e responsabile della comunicazione per l’Italia di Younited, ha affermato che "l'impatto del Covid ha cambiato profondamente le abitudini d'acquisto degli italiani anche in occasioni importanti come il Natale, e dalla nostra indagine emerge una difficoltà maggiore rispetto al 2020 nell'affrontare le spese del Natale per via del consistente impatto economico sul budget, ma si può notare una forte volontà di rialzarsi da parte dei consumatori".