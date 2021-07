Quanto devo spendere su Amazon per la spedizione gratuita?

Amazon è ormai da anni la scelta naturale per fare shopping. A seguito dell'annuncio del rinnovo della partnership con Poste Italiane, è tornato nuovamente in auge l'aspetto relativo alle spedizioni gratuite offerte dal colosso di Seattle agli utenti non Prime.

Nel precisare che coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Prime mensile o annuale non pagano le spese di spedizione mai, indipendentemente dall'importo dell'ordine, è bene sottolineare che la "Spedizione Standard Gratuita" è offerta agli utenti non-Prime solo a fronte di un ordine del valore di almeno 29 Euro sui prodotti idonei in cui figura l'etichetta al fianco del prezzo prodotto. Come leggiamo nella pagina dedicata, infatti "la Spedizione Standard gratuita su Amazon.it è disponibile 365 giorni all'anno su tanti milioni di prodotti. Cerca "Spedizione GRATUITA" di fianco al prezzo del prodotto: aggiungi al carrello prodotti idonei per un valore di almeno EUR 29. Seleziona "Standard" al momento della conferma dell’ordine: il tuo ordine sarà consegnato in 3-5 giorni lavorativi. In alternativa, scegli tra milioni di prodotti venduti da terze parti idonei alla spedizione gratuita".

In caso contrario, i costi di spedizione variano a seconda degli oggetti, ma tutte le informazioni sono indicate direttamente nella pagina faq di Amazon dove nella tabella sono indicate le opzioni di spedizione, i tempi di consegna ed i costi di spedizione.

Se però siete abituati a fare più ordini, il nostro consiglio è comunque di effettuare l'abbonamento al Prime in quanto consente di ammortizzare in pochi acquisti l'importo annuo.