Quanto spendono in app gli utenti iPhone? Molto più di quelli Android

Mentre gli YouTuber cercano di capire se iOS sia meglio di Android o viceversa, un'interessante statistica ci rivela che gli utenti Apple sono molto più aperti a spendere soldi per le app per iOS rispetto ai "cugini" dotati di smartphone Android. Al contrario, i fan del robottino verde sembrano avere un occhio di riguardo per le app gratuite.

Un'indagine di Asymco, infatti, svela che gli utenti iPhone spendono sette volte di più in app e giochi scaricati tramite App Store degli utenti Android. L'analista Horace Dediu, in particolare, spiega che i dati di Apple rivelano un totale di 650 milioni di utenti attivi su App Store nel 2022, mentre quelli di Google riportano 2,2 miliardi di utenze su Android nello stesso anno.

Al contempo, il rapporto tra i ricavi di App Store e Play Store è rimasto più o meno invariato negli ultimi anni: Dediu ha calcolato che i ricavi totali di Apple dal proprio marketplace sono stati pari a 1,93 volte quelli di Google per Play Store nel 2016. Nel 2022 il dato era pressoché identico, il che lascia pensare che tale rapporto sia rimasto sostanzialmente invariato nei sei anni intercorsi tra una misurazione e l'altra.

Dividendo il dato dei ricavi globali dell'App Store di Apple e del Play Store di Android per il numero totale di utenti dichiarati da Cupertino e Mountain View, Dediu ha scoperto che gli utenti iOS spendono 10,40 Dollari al mese (in media) per le proprie app, mentre la spesa media degli utenti Android è di soli 1,40 Dollari al mese. In altre parole, ciò significa che un utente iOS spende 7,4 volte di più di uno Android in app, giochi e software.

Il dato, che di per sé non fa scalpore, conferma che gli utenti Apple sono "più preziosi" di quelli Android per gli sviluppatori: per questo, specie negli ultimi anni, lo sviluppo di nuove app e software si è concentrato principalmente sul mercato iOS o è avvenuto con processi paralleli su iPhone e dispositivi Android.