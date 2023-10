In sperimentazione il primo vaccino contro la dipendenza da cocaina

Alcuni scienziati dell’Università Federale di Minas Gerais, in Brasile, hanno annunciato di aver sviluppato un vaccino per la dipendenza dalla cocaina e dal crack. Se il trattamento dovesse essere approvato, sarebbe la prima volta che la dipendenza da queste droghe viene trattata con un vaccino.

Il medicinale, denominato "Calixcoca", innesca una risposta immunitaria che impedisce alla cocaina e al crack di raggiungere il cervello. In altre parole, la droga non provocherebbe più la sensazione cercata dai tossicodipendenti. In questo modo, i ricercatori sperano che Calixoca possa aiutare i consumatori a spezzare il ciclo della dipendenza.

La settimana scorsa il progetto ha vinto il primo premio agli Euro Health Innovation awards per la medicina latino-americana. Bisogna infatti considerare che il consumo di cocaina in Sud America è un problema sanitario molto serio.

Finora Calixcoca si è dimostrato efficace nei test sugli animali, producendo livelli significativi di anticorpi contro la cocaina e pochi effetti collaterali. I ricercatori hanno anche scoperto che il vaccino proteggeva i feti di ratto dalla cocaina e potrebbe quindi essere usato per proteggere i bambini dei tossicodipendenti in gravidanza.

Calixoca è ora pronto per essere sperimentato sugli esseri umani e oltre 3000 persone si sono già offerte di partecipare ai test come volontari. Tuttavia, anche se questa sperimentazione avrà successo, il vaccino non deve non potrà essere somministrato a chiunque.

Secondo i ricercatori, infatti, è probabile che il nuovo farmaco sarà destinato solo ai tossicodipendenti in via di guarigione, per aiutarli ad abbandonare definitivamente l’uso di cocaina.