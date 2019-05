Sperimentazioni sugli animali: quali sono le alternative?

Le sperimentazioni sugli animali, in campo scientifico, hanno avuto, senza alcun dubbio, la loro importanza per il progresso. Gli scienziati adesso si stanno ingegnando per trovare dei metodi più etici, veloci e meno dispendiosi.

"In teoria, i test non sugli animali potrebbero essere molto più economici e molto più veloci", ha affermato Warren Casey, direttore del NICEATM, che sta analizzando le alternative all'utilizzo degli animali per i test di sicurezza chimica. Alcuni animali inoltre, sono anche molto differenti per prevedere con successo gli effetti che determinati prodotti avranno sul nostro corpo.

Come accade anche quando si studia il cosmo, le simulazioni, anche questa volta, potrebbero essere un'opzione rilevante. I ricercatori stanno sviluppando dei modelli computazionali che, grazie ad un'enorme banca dati, prevedono gli effetti di determinati prodotti sull'organismo.

"Questo è un approccio molto applicabile. È molto economico", ha detto Hao Zhu, professore associato di chimica alla Rutgers University nel New Jersey. L'identificazione di nuovi composti sugli animali richiede molti test dispendiosi in termini di denaro e di tempo, e previsioni predittive come queste, potrebbero ridurre la quantità di ricerche sugli animali richieste.

Un altro metodo potrebbe essere quello di creare degli organi umani in miniatura, proprio come quelli che ha lanciato SpaceX nello spazio, questi organi miniaturizzati, chiamati organ-on-chip, vengono inseriti in un dispositivo che simula attività, meccanica e la risposta fisiologica di interi organi o sistemi di organi.

Usare queste versioni miniaturizzate del corpo umano potrebbe fornire risultati più rilevanti per l'uomo rispetto agli esperimenti su animali, addirittura sostituendoli totalmente durante le prime fasi iniziali della ricerca.

Questo potrebbe "Aiutare nella maggior parte dei casi a ridurre la quantità di test sugli animali che i ricercatori stanno pianificando nell'ambito di progetti in corso", ha detto Florian Schmieder, un ricercatore che sta sviluppando dei modelli di reni e cuore in miniatura.

Sempre in questo ambito, alcune aziende stanno sviluppando delle strutture artificiali che replicano la pelle umana, per evitare l'uso di test cutanei sugli animali.

Un'altra idea è quella dei test sugli umani attraverso il microdosaggio, in cui gli umani ricevono un nuovo farmaco in quantità così minuscole da non avere impatti fisiologici ampi, ma che può essere studiato. L'approccio si è dimostrato abbastanza sicuro ed efficace che molte delle principali aziende farmaceutiche ora utilizzano questo metodo per semplificare lo sviluppo di farmaci.

"Ci saranno certamente preoccupazioni etiche, ma queste potrebbero facilmente essere superate dai potenziali vantaggi nel rendere più sicuri e più efficaci i farmaci per commercializzare in modo più efficiente", ha detto Casey.



Stiamo facendo progressi per evitare la sperimentazione sugli animali, ad esempio l'Unione Europea vieta la sperimentazione animale su qualsiasi prodotto cosmetico che sia prodotto e venduto all'interno dell'UE, e nei prossimi due anni gli Stati Uniti adotteranno alternative non animali per la ricerca tossicologica.

Tuttavia, in altre aree di ricerca, dove gli studi sono più complessi, i modelli animali forniscono ancora l'unico modo disponibile per comprendere appieno gli effetti a lungo termine di un composto, medicinale o di una malattia. E nonostante gli organs-on-a-chip potrebbero limitare l'uso degli animali, l'unico modo per studiare effetti più complessi, come il modo in cui opera il cervello, risiede ancora nella sperimentazione sugli animali.

Anche alcuni dei più promettenti algoritmi per le simulazioni, funzionano solo perché abbiamo a disposizione decenni di ricerca sugli animali, ha fatto notare Zhu. "Non possiamo usare i computer per sostituire totalmente i test sugli animali, ma abbiamo ancora bisogno di alcuni test sugli animali di basso livello per generare i dati necessari"