Sperimenti sempre fame? Questo potrebbe essere il motivo

Una nuova ricerca pubblicata su Nature Metabolism ha scoperto che i livelli di glucosio nel sangue, anche diverse ore dopo aver mangiato, possono ancora avere un effetto pronunciato sulla fame delle persone nel corso della giornata. In particolare, alcuni sono inclini a sperimentare "cali di zucchero" fino a quattro ore dopo l'ultimo pasto.

"Abbiamo ora dimostrato che i cali di zucchero sono un migliore predittore della fame e del conseguente apporto calorico rispetto alla risposta iniziale del picco di zucchero nel sangue dopo aver mangiato, cambiando il modo in cui pensiamo alla relazione tra i livelli di zucchero nel sangue e il cibo che mangiamo", afferma la scienziata nutrizionista Sarah Berry del King's College di Londra.

I ricercatori hanno esaminato le risposte di zucchero nel sangue e altri indicatori di 1.070 partecipanti nel Regno Unito e negli Stati Uniti: la colazione era uguale per tutti mentre i successivi pasti erano liberi, tuttavia non si poteva mangiare per tre ore dopo la colazione. Durante lo studio, durato 2 settimane, i partecipanti tenevano conto della glicemia e della loro fame.

Cosa si è scoperto? Lo zucchero diminuisce alcune ore dopo aver mangiato, un fenomeno significativamente associato sia ai livelli di appetito che all'energia di assunzione in individui sani. "La nostra scoperta che la dimensione dei cali di zucchero dopo aver mangiato ha un impatto così grande sulla fame e sull'appetito e ha un grande potenziale per aiutare le persone a comprendere e controllare il loro peso e la salute a lungo termine", afferma Ana Valdes dell'Università Nottingham.

Le persone che hanno mostrato grandi cali di zucchero nel sangue hanno sperimentato un aumento del 9% dell'appetito, oltre a mangiare i pasti successivi circa mezz'ora prima e consumando oltre 300 calorie. Il team afferma che i loro risultati forniscono prove quantitative dei legami tra la dinamica del glucosio, l'appetito e l'energia. Tuttavia, come sempre, gli altri studi futuri potranno smentire o confermare i risultati.