La spesa per PC, tablet e smartphone calerà nel 2023: le previsioni degli analisti

Con il potere d’acquisto dei consumatori in calo, il 2022 è stato negativo per PC, tablet e smartphone. Nonostante la ripresa delle spedizioni e della produzione di dispositivi, in tutto il mondo nel 2023 si potrebbe registrare un nuovo calo della spesa per prodotti tech che peggiorerebbe ulteriormente la situazione del mercato.

Stando ai dati presentati da Trading Platforms, infatti, dopo un crollo di quasi 150 miliardi di dollari tra 2021 e 2022 della spesa per device IT, nel 2023 dovrebbe calare di altri 36,5 miliardi di dollari spingendo la diminuzione della spesa oltre la soglia dei 150 miliardi. A influire sono ancora una volta l'incertezza economica e i residui della pandemia, con le aziende che aumentano i budget di spesa ma portano a licenziamenti ulteriori.

In questo frangente, però, lo Statista Technology Market Outlook mostra differenze importanti nella domanda di alcuni prodotti disponibili sul mercato: i ricavi dell'industria globale degli smartphone dovrebbero crescere del 6% e raggiungere i 480 miliardi di dollari nel 2023, proprio mentre anche il segmento di laptop e PC desktop godrà di una lieve crescita dei ricavi di circa 2 punti percentuali. Al contrario, le vendite globali di tablet continueranno a diminuire, con ricavi in calo del 4% su base annua.

Le previsioni degli esperti potrebbero confondere, ma il risultato resta uno soltanto: la diminuzione della spesa su scala internazionale.