Fai la spesa al supermercato, ed Amazon USA ti dà il cashback: nuova iniziativa di Alexa

Nuova iniziativa pubblicitaria messa in campo da Amazon negli Stati Uniti. Il colosso degli e-commerce, infatti, ha introdotto una funzione battezzata “Shopping List Savings” all’app Alexa che permette di ottenere un cashback sulla spesa scannerizzando le ricevute dei prodotti idonei.

L’importo ottenuto sarà ricaricato in automatico sull’account Amazon e chiaramente potrà essere utilizzato su tutti i tipi di prodotti acquistato sull’e-commerce.

Ciò che gli utenti devono fare è semplicemente aprire l’app Alexa, cercare e trovare le offerte disponibili, aggiungerle alla lista della spesa, effettuare l’acquisto presso un negozio di alimentari o simili e scansionare lo scontrino. In questo modo sarà possibile guadagnare denaro sotto forma di credito Amazon che viene accreditato di solito entro 24-48 ore.

Interessante notare come Amazon non spieghi come vengano utilizzati i dati inviati dagli utenti, ma come spiegato da Techcrunch ha promesso che resteranno anonimi. Nelle condizioni, al momento della scannerizzazione, si legge che “memorizzeremo tutte le informazioni fornite, comprese le immagini delle ricevute e le informazioni utili ad estrarre dati da tali ricevute e le offerte che attivi. Comprendi e riconosci che le tue informazioni personali potrebbero essere condivise con i fornitori di servizi di Amazon".

Non è chiaro se Amazon abbia intenzione di portare questa iniziativa anche in Italia, ma vi ricordiamo che l’Amazon Prime Day 2022 è vicino.