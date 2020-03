La spesa ai tempi del Coronavirus: questo sito mostra quanta fila c'è ai supermercati

Uno degli effetti immediati che hanno provocato i dcpm del Governo è rappresentato dalle inutili ed incontrollate code ai supermercati, sebbene sia stato più volte sottolineato che i generi alimentari resteranno aperti in quanto vendono beni di prima necessità. In soccorso degli utenti arriva una web app molto interessante.

Si chiama FilaIndiana e, basandosi sulla propria posizione (tramite GPS) è possibile ottenere informazioni sulle file presenti nei supermercati aperte nelle vicinanze. Basta infatti cliccare sull'icona di un esercizio commerciale per ottenere tutte le informazioni del caso: dal nome della catena all'indirizzo passando, ovviamente, per le persone attualmente in coda ed il tempo di attesa stimato per entrare.

Il sistema si basa sulle segnalazioni delle persone: se quando si è in attesa di entrare ci si localizza e si schiaccia sul pulsante "sono in coda qui", si contribuirà a generare dati sempre più precisi da mettere poi a disposizione degli altri utenti. Questo sistema potrebbe, teoricamente, anche scoraggiare gli utenti a creare assembramenti davanti ai punti vendita.

Gli sviluppatori di Wiseair, sulla pagina Facebook ufficiale sottolineano che "abbiamo lavorato duramente e lo sviluppo è ancora all’inizio (la maggior parte dei supermercati attivi si trovano nell’area di Milano), ma non ci fermeremo!”. L'obiettivo infatti è coprire l'intera rete dei supermercati italiana, andando a rilevare i dati anche di altre regioni e città.