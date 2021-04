Ecco quanto ha speso Facebook nel 2020 per la sicurezza di Mark Zuckerberg

In una dichiarazione depositata al SEC, Facebook ha reso noto che nel 2020 ha speso più di 25 milioni di Dollari per la sicurezza dell'amministratore delegato Mark Zuckerberg, 2 milioni di Dollari in più rispetto a quelli spesi nel 2019. Questo incremento è legato alla pandemia e le elezioni americane.

Complessivamente, nel 2020 Facebook ha speso più di 13,4 milioni di Dollari per la sicurezza personale di Zuckerberg "nelle sue residenze e durante i viaggi personali, come stabilito dal programma di sicurezza generale del CEO". Il numero uno del social network ha anche ricevuto un'indennità annuale al lordo delle tasse di 10 milioni di Dollari per la sicurezza della sua famiglia, il che porta il totale a 23,4 milioni di Dollari, a cui si aggiungono 1,8 milioni di Dollari per l'uso dei jet privati.

Il dato è ancora più elevato se si tiene conto che nel 2018 Facebook aveva speso 20 milioni di Dollari per la sicurezza di Zuckerberg.

Nella documentazione, il social network spiega che l'aumento di 3 milioni di Dollari rispetto alla spesa del 2019 è dovuto "principalmente ai viaggi personali, i costi relativi ai protocolli di sicurezza durante la pandemia COVID-19, l'aumento della copertura della sicurezza durante le elezioni statunitensi del 2020 e ad altri periodi con un aumento del rischio per la sicurezza", ma anche ad un incremento generale dei costi del personale.

Facebook afferma che "il ruolo del signor Zuckerberg è unico. E' sinonimo di Facebook e, di conseguenza, il sentimento negativo nei confronti della nostra azienda è direttamente associato e spesso trasferito a Mr.Zuckerberg".