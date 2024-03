Ecco quanto ha speso NVIDIA nel 2023 per i suoi chip IA: le cifre sono astronomiche

Ormai NVIDIA è una delle aziende più grandi al mondo, con un valore complessivo che supera i 2.000 miliardi di Dollari. Tutto merito dell'enorme giro d'affari generato dall'IA, che ha anche reso NVIDIA una dei maggiori clienti di TSMC, seconda solo ad Apple: ecco quanto ha pagato il Team Verde al colosso taiwanese negli ultimi mesi.

Le stime del ricercatore Dan Nystedt, riportate su X, svelano che al momento gli ordini di NVIDIA ammontano all'11% del fatturato di TSMC: tale cifra è stata raggiunta solo nel 2023, in seguito al boom delle schede video per l'IA di NVIDIA, che ha fatto crescere a dismisura il giro d'affari tra il chipmaker di Taipei e l'azienda diretta da Jensen Huang. Secondo Nystedt, nel 2023 NVIDIA avrebbe pagato 7,73 miliardi di Dollari a TSMC per i suoi chip.

I dati riportati dal ricercatore sono pressoché certi, dal momento che, per una legge degli Stati Uniti d'America, TSMC (come ogni altra compagnia operativa negli USA) deve indicare quali sono i clienti che, da soli, compongono più del 10% del suo fatturato. Oltre a NVIDIA, che viene definita da TSMC come "Customer B", l'altra grande cliente dell'azienda è Apple (o "Customer A"), i cui ordini ammontano alla bellezza del 25% del fatturato complessivo di TSMC, per un totale di 17,52 miliardi di Dollari, in crescita rispetto al 2022.

Nystedt ha anche aggiunto che i primi 10 clienti di TSMC ammontano al 91% del suo fatturato, rispetto all'82% del 2022. Tra questi clienti, oltre ad Apple e NVIDIA, vi sono anche altri volti noti dell'industria dell'hi-tech, come AMD, Qualcomm, MediaTek, Broadcom e Sony. Ora che TSMC viene rincorsa da Samsung nel campo dei chip a 2 nm, però, le cose potrebbero cambiare: se davvero il colosso coreano dovesse ultimare rapidamente il suo nodo a 2 nm, diversi clienti di TSMC potrebbero spostarsi verso l'azienda di Suwon alla ricerca dei processi produttivi più avanzati sul mercato.

In ogni caso, NVIDIA è stata il cliente di TSMC con la maggior crescita in termini di volume di ordini negli ultimi mesi, anche se altre compagnie, come AMD e MediaTek, hanno fatto registrare dei tassi di crescita incredibili nel 2023. Anche in questo caso, in larga parte il merito è dell'IA: infatti, AMD produce schede video per l'Intelligenza Artificiale e i suoi ordini di chip si sono moltiplicati negli scorsi mesi proprio in virtù dei prezzi nettamente più bassi delle soluzioni NVIDIA.