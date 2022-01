Quanto abbiamo speso per PC, hardware e accessori nel 2021? Il risultato è incredibile

Il mercato dell'hardware, nell'ultimo anno, non ha dato tregua ai consumatori. Con uno street price stabilmente al di sopra del prezzo consigliato dai produttori, sono soprattutto le schede video ad aver manifestato criticità.

Non a caso, a poche ore di distanza dall'arrivo sugli scaffali virtuali, anche i prezzi della RTX 3050 iniziano a salire, talvolta anche al doppio di quanto suggerito dalla stessa NVIDIA e dai produttori partner.

In questa situazione, però, come si sono comportati gli appassionati? Se è vero che l'offerta scarseggia, è pur vero che la domanda è aumentata a tal punto da diventare concausa del problema. Stando a una recente analisi di mercato condotta da NPD Group, infatti, lo shortage non avrebbe influito nel ridurre le abitudini di spesa dei consumatori.

Al contrario, la spesa totale nel 2021 ha superato del 25% le prestazioni dell'anno precedente. Curiosamente, però, i ricavi non sarebbero da primato. Infatti, l'aumento record del 2019-2020 non si è ripetuto anche negli ultimi 12 mesi. con un aumento medio di circa il 30%. Ottime le performance, in questo senso, del mercato desktop, con un sonoro 38%, ma lascia a bocca aperta anche il 25% dei microfoni, sempre in termini di ricavi, con una crescita in volume di spedizione del 27%.

Il PC Gaming, nonostante tutto, sembra ancora in splendida forma, come dimostra anche il recente record di utenti connessi su Steam. Non stupisce, pertanto, che ci sia stata una crescita nelle vendite anche per i contenuti digitali, ivi inclusi anche il cloud gaming e la Realtà Virtuale da PC. In totale, in questo settore, la crescita è stata del 5%, pari a 7,9 miliardi di dollari.